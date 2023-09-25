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Пятеро бойцов ВС РФ разгромили 12 штурмовиков ВСУ у Урожайного. Главное

МО РФ: пятеро бойцов ВС РФ отразили атаку 12 штурмовиков ВСУ и обратили их в бегство
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На южнодонецком направлении произошла схватка между пятью российскими бойцами и 12 украинскими штурмовиками. Несмотря на численный перевес противника, военные РФ одержали победу. Основную тяжесть боя принял на себя командир подразделения с позывным Большой. Хроника событий — в материале «Известий».

Как уточнили в Минобороны, атаку Вооруженных сил Украины у села Урожайное отражало подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Украинские военные шли на штурм опорного пункта российских бойцов. Первый натиск удалось отразить быстро, однако позднее 12 штурмовиков прорвались через минометный огонь и началась схватка. Военное ведомство представило кадры боя, снятого с беспилотного летательного аппарата.

Командир подразделения Иван Калашников отводил удары противника на себя, находясь на виду и открывая по врагу встречный огонь. Еще двое бойцов обстреливали наступающих с флангов из блиндажей.

«Стояли на позиции, противник пришел нас убивать. Завязался бой, работали. Ребят не видно было на камеру, они сидели на позициях. А я как старший вышел в окопы. Для наблюдения за всем мне пришлось находиться на виду у всех», — поделился деталями боя Большой.

Два бойца в результате боя получили ранения, но всё равно продолжали держать оборону.

«Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», — резюмировали в Минобороны.

Глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу представил Калашникова к званию Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе схватки.

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Накануне российские военные отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Потери противника составили до 20 человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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