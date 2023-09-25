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Отопительный сезон начался на Алтае

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Отопительный сезон начался 25 сентября в городах Бийск и Рубцовск Алтайского края. В Барнауле отопление включили еще 21 сентября.

В первую очередь к теплоснабжению подключили детские сады и школы. Многие жители жалуются, что батареи в их квартирах остаются холодными, а некоторым периодически отключают горячую воду.

Как отмечает altapress.ru, в прошлом году отопление в этих городах включили примерно в это же время, 26 сентября.

Ранее сообщалось, что теплоснабжение с 25 сентября должны начать подавать в дома и административные здания Карелии. Включение отопления будет проводиться поэтапно. Сначала планируется запуск котельных в Кемском, Лоухском и Калевальском районах. 26 сентября теплоснабжение начнут подавать в Беломорском районе.

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