В России может появиться цифровой акциз на сигареты

В конце декабря в Госдуму внесут законопроект, который узаконит цифровой акциз на сигареты. Об этом сказано в бумагах вице-премьера Дмитрия Григоренко, с которыми ознакомились «Известия» 25 сентября.

В РФ уже апробировали использование такого акциза на пачках табачных изделий.

Ранее правительство поручило в 2024-м перейти на цифровой акциз для табачных и никотинсодержащих изделий. Как отмечалось 24 мая, согласно дорожной карте Министерства финансов, в РФ начнут отказываться от бумажных акцизов на такой товар уже с начала года. По оценкам Совета по вопросам развития табачной промышленности, это позволит сэкономить более 2 млрд рублей ежегодно.

18 сентября сообщалось, что Общественная потребительская инициатива направила обращение в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг и попросила проверить бизнес по продаже табачных изделий в 17 регионах России, в которых было выявлено 16,5 тыс. участников нелегального оборота. Среди таких субъектов РФ в том числе Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская области и другие.

В России постановлением правительства от 28 февраля 2019 года введена обязательная маркировка средствами идентификации табачной, никотинсодержащей продукции, безникотиновых жидкостей и электронных систем доставки никотина.