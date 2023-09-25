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В России может появиться цифровой акциз на сигареты

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В конце декабря в Госдуму внесут законопроект, который узаконит цифровой акциз на сигареты. Об этом сказано в бумагах вице-премьера Дмитрия Григоренко, с которыми ознакомились «Известия» 25 сентября.

В РФ уже апробировали использование такого акциза на пачках табачных изделий.

Знак вливания: в России вводится обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков
Мера назрела из-за масштабного оборота нелегальной продукции

Ранее правительство поручило в 2024-м перейти на цифровой акциз для табачных и никотинсодержащих изделий. Как отмечалось 24 мая, согласно дорожной карте Министерства финансов, в РФ начнут отказываться от бумажных акцизов на такой товар уже с начала года. По оценкам Совета по вопросам развития табачной промышленности, это позволит сэкономить более 2 млрд рублей ежегодно.

18 сентября сообщалось, что Общественная потребительская инициатива направила обращение в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг и попросила проверить бизнес по продаже табачных изделий в 17 регионах России, в которых было выявлено 16,5 тыс. участников нелегального оборота. Среди таких субъектов РФ в том числе Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская области и другие.

В России постановлением правительства от 28 февраля 2019 года введена обязательная маркировка средствами идентификации табачной, никотинсодержащей продукции, безникотиновых жидкостей и электронных систем доставки никотина.

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