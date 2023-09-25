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В Ходжалы началась встреча делегаций из Азербайджана и Карабаха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Встреча делегаций из Баку и Нагорного Карабаха началась в понедельник, 25 сентября, в Ходжалы. Об этом 25 сентября сообщает агентство АзерТАдж.

«25 сентября в городе Ходжалы началась очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабахского региона», — говорится в сообщении.

Подробностей встречи пока нет.

Накануне сообщалось, что 26 сентября состоится встреча секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с советником по внешней политике президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Планируется, что они обсудят подготовку встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Позднее, 22 сентября, Гаджиев отметил, что сложившие оружие жители Нагорного Карабаха могут быть амнистированы властями страны. Однако он подчеркнул, что некоторые члены вооруженных формирований сделали публичные заявления о том, что они продолжат сопротивление.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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