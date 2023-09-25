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Больше 2,2 тыс. детей не посещают занятия в школах из-за ОРВИ в Чите

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В Чите 2225 детей не ходят на школьные занятия из-за заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на главу комитета образования города Оксану Кирик.

На текущий момент четыре класса закрыты на карантин. Также ограничительные мероприятия проводятся в двух группах двух детских садов. У трех школьников диагностировали коронавирус.

Кирик уточнила, что 685 детей уже выздоровели. Пока они не ходят на занятия по рекомендации врачей.

В Забайкальском крае продолжается вакцинация против гриппа. До 6 ноября необходимо привить школьников, студентов, сотрудников медицинских и образовательных организаций. До 6 декабря продлится вакцинация граждан из других категорий. По последним данным, вакцинацию прошли 37% жителей Читы.

Согласно прогнозам, в новом эпидемиологическом сезоне ожидается циркуляция гонконгского, свиного гриппов, а также гриппа групп B-Victoria и B-Yamagata. Данные штаммы вошли в состав вакцины от гриппа, которую сейчас используют в регионах.

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