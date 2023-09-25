Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы

На юге Москвы продолжается активное развитие социальной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, инвестор построит и передаст городу учебный корпус на 750 мест и детский сад на 350 мест в районе Москворечье-Сабурово. Ввод школы в эксплуатацию намечен на 2027 год, а детского сада — на 2030 год, уточняет РИАМО.

Помимо этого в районе построят два спортивных объекта. Одним из них станет многофункциональный комплекс с бассейнами «вышка», который будет тренировочной базой для профессионалов, где в свободное время смогут заниматься любители, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что завершается строительство блока начальных классов на 150 учащихся и детсада на 50 воспитанников на проспекте Андропова в районе Нагатинский Затон, пишет «Москва 24». На объектах предусмотрены отдельные входы и площадки, сообщает сайт aif.ru.

Помимо этого на 95% готов детский сад на 140 мест в районе Бирюлево Восточное, он расположен на улице 6-й Радиальной. Специалисты уже завершают чистовую отделку, отмечает телеканал «360».

Еще один детский сад с бассейном планируется построить на Кавказском бульваре в районе Царицыно. Рассчитан он на 250 воспитанников, пишет НСН.

15 сентября Сергей Собянин сообщил, что с начала года инвесторы построили в Москве 54 социальных объекта. Среди указанных объектов — 30 детских садов, 14 школ, а также восемь спортивных сооружений и два медицинских.