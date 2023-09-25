В Орске 22-летний парень погиб возле ночного клуба

Молодой 22-летний парень по имени Данил погиб возле одного из ночных клубов в Орске рано утром в воскресенье, 24 сентября. Сейчас правоохранители и следователи проводят проверку по факту смерти, сообщает пресс-служба СК по Оренбургской области

На данный момент известно, что решение о возбуждении уголовного дела будет принято после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Официальной информации от правоохранителей пока нет. Подробности сообщают местные паблики и СМИ, пишет РИА «Оренбуржье».

Трагедия произошла около 5–6 утра у заведения под названием Harat’s Pub. Группа молодежи после проведенной ночи в клубе собиралась разъехаться по домам на такси. В этот момент возникла перепалка, сколько человек могут влезть в салон. Двое других мужчин, которые уже находились в машине изначально, начали грубо себя вести.

По информации «Урал56.Ру» от родственницы погибшего, Данил стоял в стороне и не участвовал в конфликте. Однако один из мужчин нанес ему единственный удар, который оказался смертельным.

Как отмечает издание, точная причина смерти еще не установлена. Есть данные, что ударивший молодого человека на протяжении многих лет занимался рукопашным боем. Он задержан и уже дал признательные показания.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Люблино Омской области мужчина застрелил двух своих сыновей, брата жены и затем покончил с собой. Инцидент произошел после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса.