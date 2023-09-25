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Жена Зеленского усомнилась в его участии в выборах на Украине

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сомневается, что ее муж примет участие в возможных выборах главы государства в стране в 2024 году.

«Даже когда он впервые баллотировался, я не полностью поддержала это», — заявила она корреспонденту CBS 25 сентября.

Зеленская призналась, что не всегда поддерживает политические амбиции своего мужа. Тем не менее, по ее словам, если бы он пошел на второй срок, то она не почувствовала бы такого сопротивления его решению, как это было во время его первой президентской заявки.

«Если он почувствует, что украинское общество больше не желает, чтобы он был президентом, он, вероятно, не будет баллотироваться», — подытожила первая леди.

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Ранее, 31 августа, Зеленский дал понять, что готов баллотироваться на второй срок, если в стране пройдут выборы в 2024 году. Он сказал, что если конфликт будет продолжаться и будут проводиться выборы, то он «никогда в жизни» не оставит свою страну.

До этого, 29 августа, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что выборы в 2024 году могли бы стать спасением для страны. По его мнению, режим Зеленского несет ответственность за геноцид украинского народа.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года, следующие выборы в стране были намечены на 31 марта 2024 года. Однако из-за введенного на Украине военного положения, согласно законодательству страны, голосование проводиться не может.

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