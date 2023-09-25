Омские строители продолжают ремонт роддома в подшефном Стаханове

Строители из Омска продолжают ремонт родильного дома в подшефном Стаханове, которое обслуживает женщин из близлежащих городов ЛНР. Работу специалистов отметили в Минстрое России, сообщает ИА «Омскрегион» в понедельник, 25 сентября.

На объекте работает 21 человек, задействовано две единицы спецтехники. В медучреждении установили 183 оконные конструкции, 10 комплектов дверей и завершили установку стропильной системы. Сейчас строители приступили к монтажу кровельного покрытия.

Роддом принимает будущих мам и новорожденных не только из Стаханова, но и из пяти близлежащих городов, в числе которых Алмазная, Ирмино и Брянки.

По данным российского Минстроя, в ЛНР восстановили 47 больниц и поликлиник, в ДНР — 64 объекта здравоохранения, в Запорожской области — девять медицинский учреждений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.