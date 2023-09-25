В Москве ищут «Газель», из которой на ходу выпала девушка
В Москве из кабины грузовой «Газели» на ходу выпала девушка, водитель поднял тело и отнес обратно в салон.
По данным «Известий», инцидент произошел вечером накануне, 24 сентября, в районе дома № 44 по Комсомольскому проспекту. В какой-то момент из автомобиля выпала, предположительно, девушка. Тогда машина остановилась на проезжей части, водитель отнес тело в кабину и уехал в сторону области.
«Газель» ищут. По словам источника, следов крови на асфальте обнаружено не было. Проводится проверка.
Ранее, 24 сентября, правоохранители подмосковного Серпухова объявили в розыск мужчину, который во время ссоры поджег свою сожительницу. Пострадавшая женщина находится под наблюдением медиков.