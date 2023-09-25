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Пушилин заявил о неспособности западного вооружения изменить ход СВО

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября заявил, что поставки вооружения Киеву являются прогнозируемыми, но ход военных действий они переломить не смогут.

«Для нас это неудивительно, что противник пока идет по пути наращивания потенциала и повышения градуса. Я говорю не только о вооруженных формированиях Украины, я говорю и о западном кураторстве. Мы видим, что пока каких-то предпосылок того, чтобы снижалось как-то количество поставок вооружения, этого нет. Поэтому для нас это прогнозируемо, к сожалению», — сказал глава ДНР в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин также отметил, что передача более опасного вооружения киевскому режиму повлияет на жизнь военнослужащих и мирного населения, но переломить ход военной операции не сможет.

«Мы будем поставлять оружие до тех пор, пока США не решат, что игра окончена»
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19 сентября глава ДНР заявил, что поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS со стороны США не смогут изменить ход боевых действий, но несут серьезную угрозу мирному населению республики.

Пушилин подчеркнул, что подобные поставки со стороны Запада происходят не впервые и существенного влияния на ход боевых действий не оказали.

Власти западных стран усилили военную помощь Украине на фоне начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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