Два быка погибли при пожаре в удмуртской деревне Кинеусь

Два быка погибли при пожаре в деревне Кинеусь Можгинского района вечером в воскресенье, 24 сентября, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Удмуртии.

Возгорание возникло около 20:30. Огонь охватил почти 200 кв. м. Сгорело 9 кв. м летней кухни, 90 кв. м навеса и 100 рулонов сена, которые лежали на территории площадью 100 кв. м.

Помимо этого в пожаре погибли два быка и произошла разгерметизация газового баллона объемом 50 л. Еще один такой баллон удалось эвакуировать, отмечает ИА «Сусанин».

Местные жители помогали пожарным в борьбе с огнем и в разборке строительных конструкций. По предварительным данным, возгорание возникло из-за отсутствия или несоответствия отступок от дымовой трубы до конструкции в кормокухне.