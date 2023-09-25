В Азербайджане сообщили о задержании подозреваемых в теракте в Карабахе

Задержаны подозреваемые во взрывах мин в Нагорном Карабахе, которые привели к смерти шести человек. Об этом сообщает Служба госбезопасности Азербайджана в понедельник, 25 сентября.

«Соответствующие лица, подозреваемые в участии в незаконном организованном вооруженном формировании и совершении террористических актов были разоружены и задержаны в ходе проведения антитеррористических мероприятий», — говорится в заявлении азербайджанского ведомства.

Уточняется, что они совершили диверсию путем установки мин на 58-м км дороги Ахмадбейли — Физули — Шуша и на недавно построенной туннельной дороге в селе Тагаверд Ходжавендского района, в результате которого 19 сентября погибли двое мирных жителей и четверо полицейских.

В тот день в минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Также 20 сентября автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли. Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что возбудила уголовные дела по двум инцидентам в Нагорном Карабахе, при которых погибли шестеро российских миротворцев.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.