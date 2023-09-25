В Екатеринбурге обокрали актера «Уральских пельменей»

В Екатеринбурге вечером в воскресенье, 24 сентября, неизвестные обокрали актера «Уральских пельменей» Сергея Ершова. Актер припарковал свою машину возле студии звукозаписи на улице Тургенева, 22, и оставил вещи в своем автомобиле, сообщает ИА «Ура.Ру».

«Буквально через пять минут мне звонит компания, которая устанавливала сигнализацию. Сообщают, что зарегистрировали вскрытие машины. Я выхожу, а заднее стекло разбито, украдены мой ноутбук и рюкзак», — рассказал Ершов, его слова приводит E1.

В рюкзаке лежали паспорта актера и его жены, а на ноутбуке находились материалы для нового сериала. Дело о краже зарегистрировали, сообщили в пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу. На месте похищения уже побывали следователи. Все обстоятельства происшествия и лица, к ним причастные, устанавливаются.