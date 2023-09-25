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Блогер Микаэл Бадалян рассказал подробности своего задержания в Армении

Блогер Бадалян о своем задержании: я даже ничего не нарушал, стоял на переходе
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Фото: соцсети
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Блогер Микаэл Бадалян рассказал подробности своего задержания в ходе протестов в Армении. В разговоре с «Известиями» 25 сентября мужчина заявил, что ничего противоправного не совершал.

«На момент задержания я даже по факту ничего не нарушал, стоял на пешеходном переходе. Машина «красных беретов» (силовиков. — Ред.) сработала очень хорошо, подъехала прямо близко ко мне. Выпрыгнули из машины и сразу запихнули меня, увезли в участок», — сказал блогер.

Это не первое задержание Бадаляна в республике. Так, 6 сентября его задержали вместе с обозревателем «Sputnik Армении» Ашотом Геворкяном в Горисе, а 8-го — уже его одного. По словам блогера, ему было обозначено, что он «слишком много стал говорить».

По последним данным, в ходе протестных акций за последний день были задержаны 168 человек, в том числе сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон и депутат от оппозиционной фракции Тадевос Аветисян.

Задержание последнего экс-депутат нацсобрания Арман Абовян в беседе с «Известиями» назвал незаконным, напомнив о неприкосновенности парламентариев.

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Протесты в Армении проходят на фоне отсутствия конкретных действий властей в ответ на «антитеррористические мероприятия» Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая была развернута 19 сентября. МВД республики призывало граждан не поддаваться на провокации и не нарушать общественный порядок.

20 сентября было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе оттуда тяжелой техники. При этом протесты в Армении не закончились.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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