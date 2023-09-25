СК начал проверку после опрокидывания лодки с четырьмя людьми в Якутии
Следственный комитет проводит проверку по факту опрокидывания моторной лодки с четырьмя людьми на реке Вилюй в Якутии. Один человек найден погибшим, остальные числятся пропавшими.
Инцидент произошел 23 сентября на территории Сунтарского района. По данным ИА YakutiaMedia, четверо мужчин отправились на рыбалку и не вернулись. 24 сентября в ходе поисковых мероприятий была обнаружена перевернутая лодка, также одного из рыбаков нашли погибшим.
В поисках участвуют спасатели службы спасения республики, инспекторы ГИМС, сотрудники противопожарной службы и местные жители. Следственный комитет проводит проверку в рамках уголовной статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом пишет ИА SakhaNews.
22 сентября в Коми опрокинулась моторная лодка на реке Вычегда. В ней находились шесть человек 1984–1999 годов рождения. Трем людям удалось выплыть.