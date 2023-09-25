Реклама
Прямой эфир
Мир
Lego отказался от производства кирпичиков из переработанных бутылок
Мир
В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра
Мир
СМИ рассказали о проблемах с закупленными в ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями
Армия
Экипажи Су-34 поразили командные пункты и технику ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Армянский экс-депутат подтвердил задержание сына бывшего президента Кочаряна
Мир
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Экономика
Adidas передаст в субаренду часть своих магазинов в России
Мир
Пушков указал на вину Запада в неблагодарном поведении Украины
Экономика
Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре
Общество
Умер экономист Евгений Ясин
Экономика
Решетников предложил китайскую модель для решения проблемы с курсом рубля
Происшествия
В Красноярске мужчину будут судить за ложное сообщение о минировании лайнера
Общество
Эксперт предупредил о составлении «профиля жертвы» телефонными мошенниками
Сюжет:

В МИД Финляндии признали вред обычным россиянам от санкций против РФ

Глава МИД Финляндии Валтонен признала, что санкции вредят обычным россиянам
0
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные санкции, введенные против России в целом, нацелены в том числе и на простых россиян. В этом 25 сентября призналась глава финского МИДа Элина Валтонен.

«Да, санкции действительно вредят обычным людям. <…> Но я не думаю, что у нас есть выбор», — отметила она в интервью газете The Washington Post.

По словам министра, Россия и россияне понимают, что за ситуацию на Украине «нужно платить», и Финляндии это очень важно показать. Также она добавила, что если бы страны Запада перестали помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было». Однако Москва, напротив, стала бы очень сильной, что невыгодно Финляндии и ее союзникам.

Туда нельзя: россиянам затруднят доступ к их финской недвижимости
Правительство страны встало на путь русофобии

С 16 сентября в связи с поддержкой Хельсинки рекомендации Еврокомиссии по новым санкциям Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Пересекать границу не смогут машины вместимостью менее 10 пассажиров. До этого запреты для российских автомобилей ввели Эстония, Латвия, Литва и Германия.

Позже, 20 сентября, финская таможня сообщила об исключениях из введенного запрета, отметив, что въезжать на личных автомобилях с российскими номерами по-прежнему смогут дипломаты, граждане Евросоюза и члены их семей, а также просители убежища. Автобусам также разрешен въезд в страну.

В апреле СМИ отмечали, что отказ Финляндии от российских энергоносителей в рамках санкций создал в стране целый ряд проблем. Такой шаг оказался для страны недальновидным: хотя кабмин Финляндии запретил использовать уголь в энергетике, ресурс всё еще востребован как с позиции предприятий, так и у простых граждан. Это привело к запуску выведенных из эксплуатации угольных станций, в связи с чем потребление «грязного топлива» увеличилось на 10%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023