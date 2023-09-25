В МИД Финляндии признали вред обычным россиянам от санкций против РФ

Западные санкции, введенные против России в целом, нацелены в том числе и на простых россиян. В этом 25 сентября призналась глава финского МИДа Элина Валтонен.

«Да, санкции действительно вредят обычным людям. <…> Но я не думаю, что у нас есть выбор», — отметила она в интервью газете The Washington Post.

По словам министра, Россия и россияне понимают, что за ситуацию на Украине «нужно платить», и Финляндии это очень важно показать. Также она добавила, что если бы страны Запада перестали помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было». Однако Москва, напротив, стала бы очень сильной, что невыгодно Финляндии и ее союзникам.

С 16 сентября в связи с поддержкой Хельсинки рекомендации Еврокомиссии по новым санкциям Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Пересекать границу не смогут машины вместимостью менее 10 пассажиров. До этого запреты для российских автомобилей ввели Эстония, Латвия, Литва и Германия.

Позже, 20 сентября, финская таможня сообщила об исключениях из введенного запрета, отметив, что въезжать на личных автомобилях с российскими номерами по-прежнему смогут дипломаты, граждане Евросоюза и члены их семей, а также просители убежища. Автобусам также разрешен въезд в страну.

В апреле СМИ отмечали, что отказ Финляндии от российских энергоносителей в рамках санкций создал в стране целый ряд проблем. Такой шаг оказался для страны недальновидным: хотя кабмин Финляндии запретил использовать уголь в энергетике, ресурс всё еще востребован как с позиции предприятий, так и у простых граждан. Это привело к запуску выведенных из эксплуатации угольных станций, в связи с чем потребление «грязного топлива» увеличилось на 10%.