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Аналитик Мункки назвал необычным пуск ракеты корветом ВМФ РФ в Балтийском море

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Масштабный пуск ракет в Балтийском море, который произвел Военно-морской флот (ВМФ) России в ходе учений, является «не самым обычным делом» для военных маневров. Таким мнением поделился старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки в материале газеты Ilta-Sanomat от 20 сентября.

Организация масштабных ракетных ударов в ходе учений — сложное занятие. Минобороны всегда хочет сделать это так, чтобы не подвергать опасности окружающих, отметил эксперт.

«Всякий раз, когда русские используют тяжелые боеприпасы, они заявляют о заповедных зонах и объявляют их опасными для судоходства. Это нормальная практика, так делают во всем мире», — сказал Ансси Мункки.

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Аналитик также указал на то, что российские войска могли бы с помощью своих военно-морских учений «оказать давление» на Финляндию, добавляет Мункки.

В августе в акватории Балтийского моря проходили военно-морские учения «Океанский щит – 2023» под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. К ним было привлечено порядка 6 тыс. военных, более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, а также три десятка летательных аппаратов морской авиации.

21 сентября экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отдельного корабельного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили полеты в сложных метеоусловиях над акваторией Баренцева моря и отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника.

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