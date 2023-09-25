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В Британии предвидят появление ATACMS на черном рынке после поставки на Украину

Вице-маршал Белл: ATACMS могут осесть на черном рынке после поставки Украине
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Фото: commons.wikimedia.org
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Оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые США намереваются поставить Украине, могут оказаться на черном рынке, что представляет большую опасность. Свои опасения 23 сентября выразил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то его часть окажется на черном рынке», — отметил он в эфире телеканала Sky News.

Эксперт также добавил, что ATACMS — это баллистические ракеты, которые способны наносить удары вглубь российской территории, и их использование в подобных целях может привести к серьезной эскалации конфликта, чего не нужно США. В связи с этим там хотели бы получить конкретные обещания от президента Украины Владимира Зеленского, что ракеты не будут использованы для удара по РФ, подчеркнул Белл.

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Ранее, 22 сентября, телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя конгресса, сообщил, что президент США Джо Байден уведомил Зеленского, что готовится передать Киеву небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние до 300 км.

Ранее, 21 сентября, Байден по итогам переговоров с Зеленским в Белом доме заявил, что новый пакет военной помощи Украине от США уже утвержден, а танки Abrams будут переданы Киеву на следующей неделе. В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет военной помощи для Украины не войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он отметил, что президент Байден в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем. Пока же США поставят Киеву значительные средства ПВО и кассетные боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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