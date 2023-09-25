В Британии предвидят появление ATACMS на черном рынке после поставки на Украину

Оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые США намереваются поставить Украине, могут оказаться на черном рынке, что представляет большую опасность. Свои опасения 23 сентября выразил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то его часть окажется на черном рынке», — отметил он в эфире телеканала Sky News.

Эксперт также добавил, что ATACMS — это баллистические ракеты, которые способны наносить удары вглубь российской территории, и их использование в подобных целях может привести к серьезной эскалации конфликта, чего не нужно США. В связи с этим там хотели бы получить конкретные обещания от президента Украины Владимира Зеленского, что ракеты не будут использованы для удара по РФ, подчеркнул Белл.

Ранее, 22 сентября, телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя конгресса, сообщил, что президент США Джо Байден уведомил Зеленского, что готовится передать Киеву небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние до 300 км.

Ранее, 21 сентября, Байден по итогам переговоров с Зеленским в Белом доме заявил, что новый пакет военной помощи Украине от США уже утвержден, а танки Abrams будут переданы Киеву на следующей неделе. В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет военной помощи для Украины не войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он отметил, что президент Байден в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем. Пока же США поставят Киеву значительные средства ПВО и кассетные боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».