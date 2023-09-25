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Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%

«Ъ»: пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году проиндексируют на 7,5%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России в 2024 году готовятся проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 7,5%, согласно уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономразвития РФ. Об этом 25 сентября сообщает «Коммерсант».

Таким образом, в результате средний размер страховой выплаты составит 23,4 тыс. рублей Также со следующего года в связи с внедрением единого тарифа страховых взносов для работодателей, который предусмотрен реформой объединения внебюджетных фондов, и обязательства уплачивать взносы за сотрудников, работающих по договору гражданско-правового характера (ГПХ), будет увеличен максимальный размер выплат по больничному листу, декретных, а также выплат по уходу за ребенком.

Отмечается, что проект бюджета Соцфонда на 2024–2026 годы был одобрен 22 сентября на заседании правительства. Документ стал первым после слияния Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее, 22 сентября, депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2024 года увеличится размер пенсий. Затем, с 1 февраля, произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий.

20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин принял решение проиндексировать доплату столичным пенсионерам в 2024 году. Соответствующую задачу он поставил на первом заседании президиума городского правительства после вступления в должность.

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