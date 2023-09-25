Армянский экс-депутат подтвердил задержание сына бывшего президента Кочаряна

Экс-депутат нацсобрания Армении Арман Абовян 25 сентября подтвердил «Известиям», что был задержан сын бывшего президента республики Роберта Кочаряна Левон.

«Откладывали суды. Он очень долго проходил. Процедура у нас такая, что после задержания суд должен меру пресечения выбрать, и мера пресечения выбрана месяц», — сказал Абовян.

По его словам, есть информация, что приводу в правоохранительные органы подвергнут депутат парламента республики Тадевос Аветисян от оппозиционной фракции.

«Это вообще нарушение закона, сразу скажу, потому что полиция не имеет права задерживать, даже пальцем трогать депутатов. Но беспредел творится», — подчеркнул Абовян.

Он также подтвердил, что было задержание блогера Мики Баладяна. Комментируя это, Абовян выразил мнение, что число приводов в правоохранительные органы будет намного больше.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что 142 человека были задержаны на протесте в Ереване в этот день. Ранее, 19 сентября, из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в городе начались акции против политики премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Протесты проходят на фоне отсутствия конкретных действий властей на «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок. 20 сентября было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе оттуда тяжелой техники.

22 сентября сообщалось, что за два дня акций в Ереване против Пашиняна полицией было задержано около 500 человек. По словам депутата оппозиционной фракции «Армения» Ишхана Сагателяна, возбуждаются сфабрикованные уголовные дела.

В тот день в Сети распространилось видео задержания Левона Кочаряна на очередном протесте. На кадрах видно, как силовики в красных беретах отводят мужчину в машину.