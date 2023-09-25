«Известия» показали ликвидацию последствий удара ВСУ по дому в Ясиноватой

Во время нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) один из снарядов попал в частный дом. Последствия удара в настоящее время ликвидируют сотрудники МЧС России, что показал на видеокадрах 25 сентября корреспондент «Известий».

На видео запечатлено, что в результате ракетного удара полностью выгорел стоявший во дворе дома легковой автомобиль. На месте прилета ракеты наблюдаются пожар и задымление. Огонь тушат спасатели.

Ранее, 25 сентября, в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские военные за 24 сентября выпустили 42 различных снаряда по населенным пунктам ДНР. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Ясиноватая. Пятеро мирных жителей получили ранения.

До этого, 24 сентября, сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Токмаку Запорожской области погиб один человек, еще 11 пострадали. Отмечалось, что среди раненых — трое детей. Попадания снарядов зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажки на улице Гоголя.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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