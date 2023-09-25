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В КНДР назвали слова Южной Кореи об отношениях с РФ «политическим невежеством»

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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
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Власти Северной Кореи считают «политическим невежеством» заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля об отношениях КНДР с Россией.

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН южнокорейский лидер назвал отношения Москвы и Пхеньяна «непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 25 сентября.

«Он (Юн Сок Ёль. — Ред.) нес чушь, говоря, что дружественные страны не будут оставлять без реакции этот визит [северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ]. <...> Ладить с соседними странами — это совершенно естественно и нормально», — отметило агентство.

Там добавили, что Юн Сок Ёль наносит вред политической стабильности в регионе, когда поддерживает Индо-Тихоокеанскую стратегию США, которая нацелена на изоляцию и ослабление стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Внешняя политика нашего государства, стремящегося к установлению справедливого и объективного нового миропорядка, <...> не будет зависеть от чего-то, а отношения дружбы и сотрудничества между близкими соседними странами и впредь будут развиваться», — подчеркнули в ЦТАК.

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И почему Запад боится сближения Москвы и Пхеньяна

Ранее, 15 сентября, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявил, что правительство страны не исключает введения односторонних санкций против России и КНДР в случае достижения договоренностей о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

До этого, 13 сентября, президент РФ Владимир Путин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. Переговоры с участием делегаций продлились больше часа, а затем политики продолжили беседу тет-а-тет. Основной темой для обсуждения стало развитие двусторонних отношений.

Во время официального ужина после встречи на космодроме северокорейский лидер пригласил Путина в КНДР. Президент РФ принял это предложение. Визит Ким Чен Ына в РФ продолжался несколько дней и был очень насыщен событиями.

14 сентября премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су выразил беспокойство из-за потенциального сотрудничества КНДР и России в военной сфере. Он отметил, что новости о сближении России и Северной Кореи «вызывают тревогу».

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