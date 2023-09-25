В МИЦ «Известия» обсуждают способы защиты от информационного мошенничества. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в понедельник, 25 сентября, проходит пресс-конференция на тему: «Инфожулики в Рунете: масштабы угрозы и методы нормализации рынка образования».

Как снизить риски информационного мошенничества? К каким последствиям может привести деятельность инфобизнесменов, зарабатывающих обманным путем и предоставляющих некачественные образовательные услуги? Как помочь добросовестным участникам рынка сохранить доверие аудитории?

Участники:

Сергей Гришин, руководитель Московского областного общественного движения за Честную Независимую оценку качества образования (Ч.Е.С.Н.О.К.);

Юрий Дорохов, предприниматель, бизнес-аналитик, журналист, один из руководителей движения Ч.Е.С.Н.О.К.;

Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей;

Константин Калачев, политтехнолог.

На пресс-конференции Московское областное общественное движение за Честную Независимую оценку качества образования (Ч.Е.С.Н.О.К.) представит список инфобизнесменов, которые зарабатывают обманным путем, используют доверие аудитории и предоставляют о себе неверные сведения.