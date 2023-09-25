В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра

В городе Нагаока префектуры Ниигата в Японии неизвестный мужчина ранил трех посетителей торгового центра. Об этом 25 сентября сообщает NHK.

Согласно информации телеканала, инцидент произошел в этот день в ТЦ Riverside Senshu. Ранения получили две женщины. Одну 40-летнюю пострадавшую госпитализировали, она была в сознании. Другая женщина в возрасте около 60 лет получила легкие травмы, поэтому не была доставлена в больницу.

Напавшего задержали на месте, однако он успел ранить еще и мужчину. Полиция устанавливает подробности случившегося.

В мае в Японии произошел похожий инцидент. Неизвестный вооруженный мужчина, предположительно с охотничьим ружьем и ножом, ранил четырех человек в городе Накано, расположенном в одноименной префектуре. Среди пострадавших оказались двое полицейских.