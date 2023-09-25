Хамство Украины, которое она начала позволять себе в адрес западных стран, вызвано их собственной «украиноманией», поэтому винить в этом Запад должен только самого себя. Такое мнение 24 сентября высказал сенатор Алексей Пушков.

«Украина убеждена, что Запад у нее «на крючке», отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной», — отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что со стороны довольно «странно видеть», как министр обороны ФРГ Борис Писториус оправдывается перед мэром Киева Виталием Кличко в связи с отсутствием решения по передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких ракет Taurus.

«Запад своим страхом политиков быть обвиненными в недостаточно большом внимании к Украине заслужил ее неблагодарность. И возмущаться им нечего. Сами позволили Киеву так себя вести», — подытожил сенатор.

До этого, 23 сентября, бывший советник экс-лидера страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездки президента Украины Владимира Зеленского в западные страны завершились провалом. Он отметил, что Зеленскому аплодировали во время его выступления в Канаде так же, как и год назад в США. Однако толку в этом никакого нет, поскольку давать оружие и деньги Киеву уже не очень-то и хотят.

Также он указал на ухудшение отношений Польши и Украины, напомнив, что польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне обиды Зеленского на Варшаву за отказ предоставлять помощь Киеву попросил украинского лидера никогда не оскорблять поляков.

22 сентября американский журналист Дэнни Хайфон отметил, что «детское» поведение Зеленского на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН ставит под вопрос западную помощь Киеву. Как полагает Хайфон, западные союзники Киева пытаются донести до политика, что необходимо остановить боевые действия, но он своим вызывающим поведением дает понять, что не хочет этого.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.