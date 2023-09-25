Под Барнаулом два человека погибли в результате ДТП

В Калманском районе Алтайского края два человека погибли в результате ДТП. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«По предварительным данным, на автодороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан водитель, управляя автомобилем Honda Odyssey, выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение с автомобилями Toyota Vista и Ford F-150», — говорится в сообщении ведомства.

Водители Honda Odyssey и Toyota Vista погибли на месте до приезда скорой. 56-летнего водителя Ford госпитализировали в городскую больницу № 1 Барнаула.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 24 сентября, в Нижегородской области на трассе М-7 в результате столкновения грузовика и «Газели» с пассажирами пострадали 17 человек. Девять из них были госпитализированы в областную клиническую больницу, при этом пятеро граждан находятся в тяжелом состоянии.