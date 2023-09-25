В США две бутылки с зажигательной смесью бросили в посольство Кубы

Здание посольства Кубы в Вашингтоне подверглось нападению: неизвестные запустили в строение две бутылки с зажигательной смесью. Об этом 24 сентября сообщает министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Сегодня ночью, 24 сентября, посольство Кубы в США стало объектом террористической атаки, совершенной человеком, который бросил две бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших среди персонала дипмиссии нет», ― пишет Паррилья в соцсети X (бывший Twitter).

Министр отметил, что это не единичный случай нападения на представительство Кубы в США. В предыдущий раз посольство страны атаковали весной 2020 года: тогда штаб-квартира диппредставительства в Вашингтоне подверглась обстрелу из автомата.

«Антикубинские группы прибегают к терроризму, потому что чувствуют безнаказанность, о чем Куба неоднократно предупреждала власти США», ― отметил дипломат.

Дипломатический корпус Венесуэлы осудил атаку на посольство Кубы. По словам министра иностранных дел Боливарианской Республики Ивана Хиля, произошедшее нападение ― не что иное, как террористическая атака.

«От имени Венесуэлы мы осуждаем новую террористическую атаку против суверенитета Кубы и выражаем солидарность с ее народом и властями», ― заявил Хиль в соцсети X.

Ранее, 21 сентября, в Ливане здание посольства США было обстреляно из внедорожника Nissan Pathfinder. Огонь велся из автомата. В результате был поврежден военный автомобиль охраны, стоявший на улице у ограды.