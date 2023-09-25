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Двое молодых людей пропали в заливе на Камчатке

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Фото: управление МЧС РФ по Камчатскому краю
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В акватории Авачинского залива на Камчатке пропали двое молодых людей. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Сигнал с просьбой о помощи поступил в службу «112» 22 сентября. По словам заявительницы, еще 17 сентября мужчины вышли на маломерном судне из бухты Спасения в бухту Большая Саранная, но до конечной точки так и не добрались. До сих пор их местонахождение неизвестно, сотовые телефоны недоступны», — говорится в сообщении ведомства.

Всего за два дня сотрудниками экстренных служб было осмотрено более 50 км прибрежной линии. Следов мужчин не обнаружено.

В настоящее время поиски продолжаются силами инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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Ранее, 6 сентября, известный российский альпинист Дмитрий Головченко пропал в Пакистане при восхождении на горный массив Гашербрум IV. Его коллега Сергей Нилов пострадал и госпитализирован с обморожением в больницу города Скарду в пакистанской провинции Гилгит-Балтистан.

Альпинисты пытались пройти по юго-восточному склону горного массива. Восхождение на вершину продвигалось медленно из-за сложных погодных условий.

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