Россия направит ноту Канаде из-за приглашения на заседание парламента ветерана нацистской дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки. Об этом посол России в Канаде Олег Степанов рассказал в интервью «РИА Новости» в понедельник, 25 сентября.

«Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады», — сообщил посол.

Ноты и приложенные к ним личные письма, по словам Степанова, будут адресованы министру иностранных дел Мелани Жоли и премьер-министру Джастину Трюдо. Отправить их планируется в понедельник на адреса МИД Канады и в офис главы правительства страны.

«Мы, конечно, сделаем необходимые демарши, но у меня нет никаких иллюзий, потому что с нынешним кабинетом Трюдо, который, по сути, является олицетворением неолиберального фашизма, дел вести нельзя», — высказался российский посол.

Степанов убежден, что приглашение в парламент Ярослава Хунки было не ошибкой, а «следствием безнаказанности бывших нацистских преступников». Посол заявил, что Оттава чувствует себя безнаказанной за пособничество бывшим преступникам, поскольку значительная часть конгресса Канады и Украины состоит из потомков нацистских приспешников.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галиция».

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

24 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС. Рота указал, что не знал о прошлом Ярослава Хунки. Он также принес извинения всем еврейским общинам в Канаде и по всему миру, заявив, что принимает на себя всю ответственность за произошедшее.