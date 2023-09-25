Кардиолог Фомичева перечислила разрушающие сердце привычки

Курение лидирует в топе вредных привычек, которые разрушают сердце, сообщает 25 сентября врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

По словам медика, не только никотин, но и другие химические вещества увеличивают вероятность развития как заболевания легких, так и сердечно-сосудистых заболеваний, например атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Также пагубное влияние на сердце оказывает неправильное питание.

«Чрезмерное потребление насыщенных жиров и сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови, развитию атеросклероза, появлению бляшек в сосудах и в дальнейшем к риску развития инфаркта миокарда или инсульта. Любители поесть соленое могут провоцировать повышение давления и задержку жидкости (отеки)», — подчеркнула кардиолог в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт добавила, что малоподвижный образ жизни также способствует развитию проблем с сердцем.

«Отсутствие регулярной физической активности и сидячая работа увеличивают риск развития ожирения, гипертонической болезни, а также могут привести к развитию сахарного диабета», ― рассказала врач.

Другой «убийца» сердца ― алкоголь. Чрезмерное потребление спиртного может привести к повышенному артериальному давлению, а также к развитию нарушений ритма, повреждению миокарда и алкогольной кардиомиопатии.

«А постоянный стресс повышает уровень адреналина и кортизола в крови, что может привести к повышению артериального давления, тахикардии и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаток сна, смена циркадных ритмов приводят к развитию ожирения, гипертонии, аритмии», — заключила Фомичева.

Ранее, 18 июля, врач-эндокринолог, д.м.н. Зухра Павлова рассказала, что отеки по утрам могут говорить о различных заболеваниях, в частности о проблемах с сердцем. Специалист отметила, что отеки могут также наблюдаться на фоне аллергических реакций, инфекционных болезней или при ожогах. В большинстве же случаев отеки указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами.