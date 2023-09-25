Эксперт предупредил о составлении «профиля жертвы» телефонными мошенниками

В России телефонные мошенники, как правило, работают по одной из двух схем. Злоумышленники либо звонят случайным абонентам, либо тщательно собирают досье на потенциальную жертву. Об этом 25 сентября сообщает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Сбор информации им нужен для использования сложных мошеннических схем. Данные они тоже получают из похищенных баз данных банков, а также из социальных сетей», ― заявил юрист в интервью радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что телефонных мошенников интересуют такие данные, как состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины, а также паспортные данные. Кроме того, злоумышленникам известно фактическое место проживание жертвы.

«И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение. Таким образом они могут представить, чем и как человек живет. Зная это всё, можно составить план мошенничества, поскольку становятся видны уязвимые стороны человека», ― рассказал Соловьев.

Ранее, 11 августа, стало известно, что телефонные мошенники ввели так называемый нулевой этап обмана — сообщение от коллеги. Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям», что сначала человеку приходит сообщение в мессенджере. Оно может быть как от знакомого контакта, например от коллеги, так и с неизвестного номера. Во втором случае злоумышленники говорят, что они представители той сферы, в которой работает потенциальная жертва.

24 июля куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова сообщила, что телефонные мошенники придумали новую схему, благодаря которой не только похищают средства со счетов граждан, но и вешают на них огромные долги и оставляют без жилья. При посредничестве кредитных брокеров злоумышленники вынуждают жертв брать заем у физических лиц под залог недвижимости.