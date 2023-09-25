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«Известия» побывали в поселке Спартак и узнали о ходе боев на донецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Две недели подряд украинские боевики непрерывно пытаются штурмовать российские позиции на донецком направлении. Отряды вооруженных формирований Украины (ВФУ) активно поддерживает артиллерия, которая применяет кассетные боеприпасы, но российские бойцы уверенно отражают все атаки врага, узнали «Известия», побывав в поселке Спартак, где проходит один из самых напряженных участков фронта.

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Украинские войска также не оставляют попытки наступать на поселок Опытное, который находится на севере Донецка. Если поселок попадет к ним в руки, враг снова сможет выйти вплотную к донецкому аэропорту и поселку Спартак. Эти две точки ключевые для безопасности столицы Донецкой Народной Республики.

Если украинские боевики вернут их под свой контроль, они смогут пробиться уже в сам Донецк, поэтому еще осенью и зимой прошлого года враг на этом направлении был отброшен. Но и сейчас атаки украинских боевиков не имеют успеха. Бойцы 1-го Донецкого корпуса ВС РФ удерживают все позиции под городом.

«Стрелковые бои идут каждый день, обстреливают из всего, чего только можно, в том числе и с использованием кассетных боеприпасов», — рассказал Курсант, молодой боец из Калининграда, который встретил на фронте свой 22-й день рождения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 25 сентября, в 10:00

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