Во ВНИИ труда указали на феномен «рыночной бедности» в РФ

Современная модель бедности в России сформировалась по большей части из-за недостаточного уровня доходов от занятости. Поэтому можно выделить категорию «рыночной бедности», которая охватывает работающее малоимущее население.

К таким выводам приходят профессор, заслуженный работник Минтруда Александр Разумов и старший научный сотрудник ВНИИ труда Ольга Селиванова в статье «Основные причины и характеристики бедности работающего населения». Материал опубликован в последнем номере журнала «Социально-трудовые исследования», который выпускает ВНИИ труда.

В основе «рыночной бедности» лежат высокая доля низкооплачиваемых вакансий в регионах РФ, недостаточный уровень жалованья, неполные и нестабильные формы занятости, считают эксперты. Для решения проблемы авторы предлагают увеличивать долю высокотехнологичного производства и развивать человеческий капитал.

По данным HeadHunter на сентябрь 2023-го, в субъектах РФ действительно отмечается значительная дифференциация по уровню предлагаемых зарплат, сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса. Так, в 47 из 89 из них предложения жалованья гораздо ниже, чем в среднем по стране — 64 386 рублей. Наибольшая разница наблюдается в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае — там в среднем предлагают на 19–23 тыс. ниже.

В пресс-службе ВНИИ труда добавили со ссылкой на данные Росстата: численность населения с доходами ниже границы бедности во II квартале 2023-го составила 15,7 млн человек (10,8%) — это минимальное значение с 2018 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Неимение лучшего: во ВНИИ труда указали на феномен «рыночной бедности»