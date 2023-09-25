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Эксперт Шурыгин рассказал о военном значении города Токмак

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Токмак — это важный транспортный узел: перекресток дорог и железнодорожная станция, поэтому он стал важной целью для вооруженных украинских формирований (ВФУ), рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Выйти своими сухопутными войсками к городу они не смогут, это уже ясно, но они его не оставят в покое. Захват Токмака осложнил бы действия всей нашей южной группировки и поставил бы под удар сухопутный коридор в Крым. Поскольку такая перспектива отсутствует, украинские силы будут пытаться разрушить город, уничтожить его инфраструктуру и железнодорожную сеть», — объяснил эксперт.

Так он прокомментировал новость о том, что в воскресенье, 24 сентября, ВФУ нанесли массированный удар по городу Токмак в Запорожской области. Ракеты поразили жилые дома и объекты городской инфраструктуры. При обстреле Токмака погиб один человек, еще 11 пострадали.

Владислав Шурыгин подчеркнул, что после провала контрнаступления, противник будет будет наполнять информационную повестку ракетными, ударами дронов и диверсиями, создавая иллюзию проведения успешных операций.

«На самом деле — это террор против мирного населения», — отметил он.

За сутки потери противника в зоне проведения спецоперации составили до 560 бойцов ВФУ и 41 единицу техники, включая гаубицы, САУ, бронеавтомобили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Южное нападение: ВФУ нанесли массированный удар по Токмаку

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