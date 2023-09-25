Канадская оппозиция призвала Трюдо извиниться за скандал с чествованием экс-бойца СС

Канадский оппозиционный политик Пьер Пуальевр в воскресенье, 24 сентября, потребовал от премьер-министра Джастина Трюдо извиниться за скандал с приглашением украинского ветерана-националиста из дивизии СС «Галиция» во время посещения страны президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это ужасающая ошибка в суждении Джастина Трюдо, чей личный протокольный отдел отвечает за организацию и проверку всех гостей, а также составление программ государственных визитов такого рода», — написал он на своей странице в Х.

Пуальевр считает, что ни один парламентарий, кроме Трюдо, не имел возможности проверить прошлое этого человека до того, как его представили и чествовали в палате общин. Оппозиционер добавил, что премьер-министр должен извиниться, а не перекладывать ответственность.

При этом в офисе премьер-министра его вину признавать отказались, но приветствовал извинения спикера палаты общин Энтони Роты.

«Он поступил правильно. Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании», — цитирует заявление офиса издание «РИА Новости».

Ранее, 23 сентября, агентство Associated Press опубликовало фото, на котором Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галиция».

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.