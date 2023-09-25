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В ЦБ выразили надежду на сокращение разницы в эмиссии монет и банкнот в 5 и 10 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С конца 2022 года Центробанк (ЦБ) начал пополнять оборот банкнотами номиналом 5 и 10 рублей, выпуск которых решил возобновить в целях экономии.

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«И сейчас наращиваем объемы от месяца к месяцу. Конечно, пока монеты продолжают выпускаться в большем объеме, но разница между банкнотной и монетной эмиссией сократится в ближайшее время», — рассказал в интервью «Известиям» зампред ЦБ Сергей Белов.

Если говорить о региональном распределении, то регулятор начал с южных территорий, Урала и Сибири.

«Но потребность есть везде, поэтому постепенно во всех регионах в обращении будет появляться больше новых «старых» банкнот», — заявил зампред ЦБ.

По его словам, как правило, банкноты низкого номинала вращаются в торгово-сервисных предприятиях. Это объяснимо тем, что они удобны, в том числе в обработке, и намного легче монет, пояснил он. Белов добавил, что крупные торговые сети восприняли с одобрением возвращение бумажных 5 и 10 рублей. Он также подтвердил планы по модернизации купюры в 10 рублей.

«Выпуск обновленной десятирублевки намечен на 2025 год. Планы эти сохраняются. Как мы и анонсировали, она будет посвящена Сибирскому федеральному округу. На лицевой стороне будут размещены достопримечательности Новосибирска», — сказал зампред ЦБ.

При этом он уточнил, что планов по модернизации пятирублевой банкноты пока нет.

«Сначала посмотрим на их востребованность, а потом уже будем принимать решение. Тем более, что в Стратегию развития наличного денежного обращения до 2025 года мы не закладывали обновление пятирублевой купюры», — отметил Белов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью зампреда ЦБ Сергея Белова «Известиям»:

«Банкноты в 1000 и 5000 рублей сохранят свою цветовую палитру»

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