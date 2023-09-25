В Перми произошел пожар в православном храме

Сотрудники спасательных служб потушили загоревшийся в Перми храм Воздвижения Креста Господня. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба краевого управления МЧС России.

В 21:02 (19:02 мск) на пульт экстренных служб поступило сообщение о пожаре в храме, который расположен по улице Красноуральской. Открытый огонь распространился по территории площадью 135 кв. м.

В тушении пожара участвовали 22 спасателя и шесть пожарных машин. Возгорание удалось локализовать к 21:14 (19:14 мск), а ликвидировать ― к 21:25 (19:25 мск).

В результате возгорания никто не пострадал. Причина возникновения пожара уточняется.

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