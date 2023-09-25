Чиновник ЕК заявил о будущей зависимости Европы от американского СПГ

Евросоюз на следующие десятилетия попадет в зависимость от сжиженного природного газа (СПГ) США после сокращения закупок российских энергоресурсов. Об этом в воскресенье, 24 сентября, заявила глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.

«В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в [энергетической] системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике», — цитирует слова чиновницы The Financial Times (FT).

Йоргенсен подчеркнула, что, по ее мнению, ЕС обладает необходимыми инструментами для преодоления энергетического кризиса зимой. При этом она признала, что на замещение газа понадобятся еще десятки лет, в течение которых его придется закупать прежде всего из США.

Ранее, 6 сентября, постпредство РФ при ЕС заявило о неспособности Европы отказаться от российского СПГ. Дипломаты отметили, что идея отказа от закупок СПГ из РФ не поддерживается большинством стран ЕС. Вместо этого члены объединения рассматривают возможность предоставления отдельным государствам права вводить такие ограничения на национальном уровне.

До этого, 31 августа, ЕК призвала страны Евросоюза не закупать сжиженный природный газ у России. По их данным, ЕС в 2021 году закупил у России 13,5 млрд кубометров СПГ, в 2022-м году эта цифра увеличилась до 19,3 млрд, а в первом полугодии 2023 года — до 10 млрд кубометров.