Боррель после ГА ООН пожаловался на нежелание мира «играть по правилам»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке остался недоволен тем, что с появлением новых участников «правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», а развивающиеся страны Глобального Юга ищут «альтернативу Западу». Об этом он заявил в воскресенье, 24 сентября.

«Мы <…> живем во всё более и более многополярном мире <…> Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть укрепление правил игры. Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, выдыхаются», — написал Боррель в своем блоге.

Он отметил, что в развивающихся странах растет «спрос на суверенитет и идентичность», а также желание найти партнеров, альтернативных Западу.

«В Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и, конечно же, в Азии почти все сейчас думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении», — констатировал он.

Главной причиной этого Боррель называет то, что альтернативные партнеры не задают развивающимся странам неудобных вопросов. Также Боррель подчеркнул, что он недоволен недостаточным, по его мнению, осуждением странами Глобального Юга конфликта на Украине.

20 сентября в ходе выступления на заседании в Совбезе ООН по Украине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риски глобального конфликта растут. Он указал на то, что действия США и их союзников говорят о систематическом нарушении баланса требований, которые зафиксированы в уставе организации.

До этого, 20 апреля, президент России Владимир Путин заявил об усилении тренда на многополярность. Он также отметил, что те, кто сопротивляется этому, проиграют. По словам Путина, Россия движется по своему направлению, а ее задача — наращивать темпы.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч.