Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Ангелина Ноздрина

Российская актриса театра и кино Ангелина Ноздрина скончалась на 66-м году жизни. Об этом 24 сентября сообщает член Союза театральных деятелей России Александр Чупин в социальной сети «ВКонтакте».

«Пришла страшная новость ― ушла Ангелина Ноздрина», ― написал Чупин.

Отмечается, что ее не стало спустя год после смерти ее мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.

12 сентября Ноздрина отпраздновала свое 65-летие.

Ангелина Ноздрина родилась в Душанбе в 1958 году, закончила Таджикский государственный институт искусств. Вместе с мужем служила в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска. С 2000 года Ноздрина жила в Вологде, где служила в местном драматическом театре.

Телезрителю актриса наиболее известна по ролям в таких сериалах, как «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».