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WADA пригрозило ОСА санкциями за флаг КНДР на Азиатских играх

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Vegard Wivestad GrÃ˜Tt
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово наложить санкции на Олимпийский совет Азии (OCA), если организация не отзовет разрешение на выступление Северной Кореи (КНДР) под своим флагом на Азиатских играх. Соответствующее письмо направлено в ОСА, сообщает 24 сентября издание Inside the Games.

В письме WADA заявило о необходимости соблюдения антидопингового кодекса. В противном случае агентство готово инициировать дисциплинарную процедуру в отношении нарушителей «подписанных договоренностей».

По словам исполняющего обязанности президента OCA Рандхира Сингха, совет проводит переговоры с WADA относительно делегации из КНДР.

«Организаторы и представители Северной Кореи ведут переговоры с WADA, объясняя свою позицию. Сейчас флаг Северной Кореи развевается, вопрос о нем будет решен в будущем. Наше намерение — сделать так, чтобы все спортсмены участвовали и имели возможность участвовать в турнире», — заявил Сингх.

В 2021 году антидопинговое агентство Северной Кореи признали несоответствующим кодексу WADA, что подразумевает запрет на выступление на спортивных мероприятиях КНДР под национальным флагом.

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Ранее, 22 сентября, WADA заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Российскому антидопинговому агентству дается 21 день, чтобы согласиться или обжаловать данные обвинения.

В том случае, если РУСАДА не согласится с обвинениями и обратится в Спортивный арбитражный суд, санкции WADA не смогут начать действовать до решения суда.

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