Если Запад перестанет поставлять Киеву вооружение, Украина проиграет в конфликте, что может привести к прямому столкновению США и России через пару лет. Такое мнение выразил американский сенатор Марк Келли в интервью для телеканала CBS News в воскресенье, 24 сентября.

«Если она (поддержка. — Ред.) прекратится, они проиграют, а [президент России Владимир] Путин выиграет. Если мы не справимся сейчас, есть шанс, что через год с сегодняшнего дня, через два мы окажемся в ситуации, где возможен прямой конфликт нас с русскими. Мы этого не хотим», — высказал он свои опасения.

Келли озвучил такие мысли после своей недавней поездки в Киев. Там он убеждал местных жителей, что США всё еще поддерживают Украину и планируют спонсировать ее и дальше.

Ранее, 23 сентября, визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался неудачным в связи с потерей Киевом территорий, необходимых Вашингтону для доступа к промышленной базе и природным ресурсам.

Днем ранее визит президента Украины в США раскритиковал кандидат в президенты США от республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами. По его словам, приезд Зеленского в Соединенные Штаты был нацелен на получение финансирования и американскому руководству пора «проснуться» и начать отстаивать свои интересы.

21 сентября журналист CNN Стивен Коллисон заявил, что Зеленскому во время его последнего визита в США продемонстрировали, как резко может измениться финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона. Он напомнил, что во время прошлого визита в столицу США в декабре 2022 года Зеленского сравнивали с Уинстоном Черчиллем и вывешивали в его честь украинские флаги, однако сейчас это стало лишь «далеким воспоминанием».

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.