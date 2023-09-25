Власти Тульской области сообщили о принятых мерах по отражению атаки БПЛА над регионом
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- Власти Тульской области сообщили о принятых мерах по отражению атаки БПЛА над регионом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали над территорией Тульской области, сообщили 24 сентября в областном министерстве по региональной безопасности.
«24 сентября силами ПВО приняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано», — сказано в сообщении ведомства.
Там уточнили: по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Также 24 сентября Минобороны РФ сообщило о том, как российская ПВО пресекла попытку атаки БПЛА над Брянской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника была предпринята около 22:20.
17 сентября министерство по региональной безопасности сообщало, что в Тульской области беспилотный летательный аппарат упал на территории логистического центра в Узловском районе. Значительных повреждений инфраструктуры происшествие не вызвало.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.