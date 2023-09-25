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ЦСКА сыграл с «Ростовом» вничью в матче девятого тура РПЛ

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Футболисты московского ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с соперниками из команды «Ростов». Игра в Ростове-на-Дону 24 сентября завершилась со счетом 3:3.

Счет на седьмой минуте открыли хозяева поля — полузащитник ростовчан Алексей Миронов распечатал ворота соперников, а через пять минут нападающий Егор Голенков удвоил успех команды. На 26-й минуте игры один мяч соперников отыграл бразильский защитник ЦСКА Келвен.

Но с началом второго тайма Голенков оформил дубль, забив на 50-й минуте второй гол. Под занавес игры активизировались футболисты ЦСКА — по голу ростовчанам забили Федор Чалов на 65-й минуте и Аббос Файзуллаев на 70-й, рассказал «Спорт-Экспресс».

По итогам матча ЦСКА с 13 очками — на девятом месте турнирной таблицы РПЛ. «Ростов» с девятью очками — на 11-й строчке рейтинга.

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Московский футбольный клуб ЦСКА 3 сентября сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в домашнем матче Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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