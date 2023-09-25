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Три человека погибли при ДТП в Нижегородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Три человека стали жертвами ДТП в Нижегородской области. Столько же человек пострадали, сообщает 24 сентября пресс-служба главного управления МВД России по региону.

Инцидент произошел в воскресенье около 21:00 мск на 73-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов. Легковая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном «Газель».

«В результате произошедшего в автомобиле марки Lada Kalina до приезда скорой медицинской помощи скончались три человека», — приводит сообщения ведомства «Интерфакс».

Также уточняется, что еще три участника ДТП получили травмы различной степени тяжести. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Утром 24 сентября в Нижегородской области на трассе М-7 в результате столкновения грузовика и «Газели» с пассажирами пострадали 17 человек.

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