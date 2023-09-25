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Экс-разведчик США предположил помощь НАТО в ударе по штабу ЧФ в Севастополе

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота в Севастополе мог помочь НАТО. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману для его YouTube-канала Ask the Inspector в воскресенье, 24 сентября.

«Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО», — высказал предположение эксперт.

Риттер рассказал, что в процессе обстрела украинскими ракетами в воздух поднялся Boeing P-8 Poseidon — разведывательный самолет, произведенный в США. Он часто используется для изучения территорий противника и радиоэлектронной борьбы.

«Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия», — озвучил свои догадки экс-разведчик.

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Ранее, 22 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нанесении ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в городе. Он также призвал граждан доверять только государственным источникам информации.

Позднее в распоряжении «Известий» появились кадры последствий атаки. На видео видны клубы дыма, поднимающиеся с того места, куда попала ракета.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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