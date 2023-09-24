Российская ПВО пресекла попытку атаки БПЛА над Брянской областью

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) около 22:20 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника над Брянской областью, заявили вечером 24 сентября в Минобороны РФ.



«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что беспилотник был самолетного типа. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

21 сентября глава районной администрации Брянской области Сергей Цыганок сообщил, что украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района. Он добавил, что пострадало имущество граждан и юридических лиц.

19 сентября ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что БПЛА был сбит над Суземским районом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.