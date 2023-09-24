Мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб в Московской области
Мужчина не справился с управлением квадроцикла, в результате чего транспорт перевернулся, водитель скончался на месте. Авария произошла вечером в воскресенье, 24 сентября, в Можайском районе Московской области. Об этом «Известиям» сообщил источник.
Причины ДТП пока не выяснены. Дорога, по которой передвигался квадроцикл, была пустая и хорошо освещенная.
«У квадроцикла не было номеров. Дорога там асфальтобетонная, разметки нет, но есть фонари. Было сухо, не скользко», — проинформировал источник.
В настоящее время на месте аварии оперативными службами проводятся работы, выясняются обстоятельства трагедии.
Ранее в этот день грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области. Трое погибли. Количество пострадавших, по последним данным, выросло до 17 человек. Предположительно, авария случилась в результате выезда микроавтобуса «Газель» на встречную полосу.