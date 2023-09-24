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Армения сообщила о более 1 тыс. въехавших в страну из Нагорного Карабаха человек

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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В Армению из Нагорного Карабаха въехало более 1 тыс. человек. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

«По состоянию на 22:00 (21:00 мск. — Ред.) в Армению из Нагорного Карабаха въехали 1,05 тыс. человек. Обобщены данные 770 человек. 410 человек захотели переехать в определенные ими места жительства», — говорится в сообщении.

Там еще уточнили, что около 360 человек получили выделенное правительством место жительства.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Семен Еремин также сообщил, что российские миротворцы сопровождают автобусы, которые вывозят мирных жителей из Нагорного Карабаха в Армению.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в расположении российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оставалось 810 мирных жителей, в том числе 436 детей.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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